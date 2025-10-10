New Yorker Börse kann anfängliche Rekorde nicht halten. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Grössere Rücksetzer bleiben allerdings aus. Situation bei den Langfristzinsen bleibt entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich bis schwächer. Für Europa und die Schweiz ein richtungsloser Freitag zu erwarten. Bitcoin und andere Kryptowährungen nachgebend. Gold-Unze erstmals wieder unter 4000 $.