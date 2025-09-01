New Yorker Börse vor dem langen Wochenende mit Verlusten. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Verlaufen soweit in ordentlichen Bahnen, wie mir berichtet wird. US-Aktienfutures heute im asiatischen Handel erneut etwas tiefer. Geben bis um zu 0.2pc nach. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold hingegen mit neuen Rekorden. Börse in New York heute feiertagsbedingt geschlossen.