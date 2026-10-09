...Wiederauflage der Schuldenkrise hin. Sie glauben, dass die europäischen Aktienmärkte den anleihensseitigen Gegenwind dank steigender Umsätze, der strukturellen Investitionsnachfrage und des starken Gewinnwachstums ohne Weiteres wegstecken können. Ihr Anlageurteil lautet deshalb wie bis anhin "Attraktiv", wobei die Strategen das Schwergewicht auf den Bereichen Informationstechnologie, Industrie und Banken legen. Was für eine Durchhalteparole nach dem Durchhänger der letzten Handelstage.