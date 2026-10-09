Das ist an den Märkten passiert
...Wiederauflage der Schuldenkrise hin. Sie glauben, dass die europäischen Aktienmärkte den anleihensseitigen Gegenwind dank steigender Umsätze, der strukturellen Investitionsnachfrage und des starken Gewinnwachstums ohne Weiteres wegstecken können. Ihr Anlageurteil lautet deshalb wie bis anhin "Attraktiv", wobei die Strategen das Schwergewicht auf den Bereichen Informationstechnologie, Industrie und Banken legen. Was für eine Durchhalteparole nach dem Durchhänger der letzten Handelstage.
New Yorker Börse ab der zweiten Sitzungshälfte unter Druck. Erstmals wieder grössere Abgaben bei den Tech-Giganten. Leichte Entspannung bei den Langfristzinsen wenig hilfreich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings erholt. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teils mit deutlichen Abschlägen. Gold und Silber dank Safe-Haven-Käufen gefragt.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Amrize, UBS und Roche. Bei den Nebenwerten sind VAT Group, Sulzer, Idorsia, Cosmo, Swatch Group und AMS Osram gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Amrize +1.3% (trotz Kurszielreduktion)
Cosmo +1.3% (Gegenbewegung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Zwei Mitglieder der Geschäftsleitung wollen über die nächsten 12 Monate insgesamt für bis zu 14.2 Mio Fr. Aktien erwerben. Transaktionen sind allerdings an Bedingungen geknüpft. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 815 Fr.
Amrize: Royal Bank of Canada setzt erneut den dicken Rotstift an mit UNDERPERFORM bis 32 (48) $. Entspräche für die in Zürich gehandelten Stücke einer rechnerischen Parität von 26.30 Fr. (!!!). Tiefstes mir bekanntes Kursziel für den diesjährigen Zweitletztplatzierten aus dem SMI.
ABB: Royal Bank of Canada trimmt auf 82 (83) Fr. mit SECTOR PERFORM. Gerade im Bereich Elektrifizierung dürfte die Nachfrage stark bleiben.
Holcim: Royal Bank of Canada senkt auf 69 (73) Fr. mit SECTOR PERFORM. Ausstieg aus dem Nigeria-Geschäft dürfte sich erstmals bei den Gewinnmargen bemerkbar machen.
Kühne+Nagel: J.P. Morgan weiterhin eher miesepeterig unterwegs mit UNDERWEIGHT bis 185 (175) Fr. Bankeigene Schätzungen werden um bis zu 9.8pc nach oben angepasst.
Logitech: Vorzeigeunternehmen aus Lausanne mit der grössten Produktlancierung in der Firmengeschichte. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Newron: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 11'000 Fr. Zu mager, um ein klares Zeichen zu setzen.
Oerlikon: Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 5 (4.75) Fr. Zugang zu günstigem chinesischem Yttrium sorgt auch weiterhin für erhebliche Sondergewinne.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt Tecentriq die Zulassung für eine bestimmte Form von Dickdarmkrebs. Goldman Sachs erhöht auf 376 (366) Fr. mit NEUTRAL. Ocrevus und Vabysmo könnten im dritten Quartal enttäuschen. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 415 Fr.
SIG Group: BNP Paribas startet mit NEUTRAL bis 13.50 Fr. Intensiverer Wettbewerb künftig wohl ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Sika: Übernimmt die britische Azpects. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 179 (178) Fr. Schwächerer Franken dürfte im dritten Quartal geholfen haben.
VAT Group: Royal Bank of Canada erhöht auf 660 (650) Fr. mit SECTOR PERFORM. Wachstum dürfte sich ab 2027 weiter beschleunigen.