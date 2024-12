New Yorker Börse vergangene Nacht einmal mehr in Rekordlaune. Entspannung bei den Zinsen verleiht Nvidia und Co Flügel. Es drängt weiterhin viel internationales Geld an den US-Aktienmarkt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp gehalten. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin stösst erstmals auf über 100'000 $ vor. Und das mit Wucht.