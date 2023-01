New Yorker Börse Freitagnacht mit einer kräftigen Gegenbewegung. Entspannung bei den Zinsen verleiht Tech-Giganten Flügel. Passt so gar nicht zum Pessimismus des Julius-Bär-Experten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen weitere 0.3pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen ebenfalls deutlich im Plus. Lässt zu Wochenbeginn auch für Europa und die Schweiz hoffen.