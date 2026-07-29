...bei 3.51 Mrd $ mit einer Prognosenspannweite von 3.29 bis 3.84 Mrd $. Gewinnbeitrag aus dem Investment Banking mit 1.15 Mrd $ deutlich höher als gedacht. Beiträge aus dem Global Wealth Management und dem Personal & Corporate Banking mit 1.88 Mrd $ und 857 Mio $ hingegen nur im Rahmen der Erwartungen. Investment Banking geradezu für seine starken Ertragsschwankungen berüchtigt. Fällt die Zahlenqualität heute deshalb durch? Aktie vorbörslich +1.1pc. Vontobel bleibt für HOLD bis 38.50 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.