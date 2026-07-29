Das ist an den Märkten passiert
...bei 3.51 Mrd $ mit einer Prognosenspannweite von 3.29 bis 3.84 Mrd $. Gewinnbeitrag aus dem Investment Banking mit 1.15 Mrd $ deutlich höher als gedacht. Beiträge aus dem Global Wealth Management und dem Personal & Corporate Banking mit 1.88 Mrd $ und 857 Mio $ hingegen nur im Rahmen der Erwartungen. Investment Banking geradezu für seine starken Ertragsschwankungen berüchtigt. Fällt die Zahlenqualität heute deshalb durch? Aktie vorbörslich +1.1pc. Vontobel bleibt für HOLD bis 38.50 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
New Yorker Börse von Dienstag auf Mittwoch uneinheitlich. Geschehen bei den Tech-Giganten weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. Anleger üben sich vor dem Fed-Entscheid in Zurückhaltung. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silber hingegen glanzlos.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Sika, Richemont und UBS. Logitech schwach. Bei den Nebenwerten lassen Swissquote, Autoneum und Swatch ihre Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Swissquote +5.1% (Heraufstufung)
Autoneum +4.9% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Logitech -7.1% (Zahlen, Lieferkettenprobleme)
AMS Osram -1.8% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Logitech: Quartalsumsatz 1.23 Mrd $ (erw. 1.2 Mrd $). Op. Gewinn 290 Mio $ (erw. 209 Mio $). Allerdings tragen Zoll-Rückerstattungen 61 Mio $ zum Gewinn bei. Aussagen zu den diesjährigen Gewinnmargen decken sich in etwa mit den Erwartungen. In New York gehandelte Aktie gestern nachbörslich -11pc. Rechnerische Parität bei etwas mehr als 80 Fr. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 115 Fr. und Vontobel für BUY bis 113 Fr.
AMS Osram: Capital Group baut Aktienpaket zügig von 3 auf gut 5pc aus. Was weiss der US-Fondsriese, was wir "Normalsterblichen" nicht wissen?
Ascom: Halbjahresumsatz 139.8 Mio Fr. (erw. 141.3 Mio Fr.). Op. Gewinn 13.5 Mio Fr. (erw. 12.9 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Auftragseingang erfreulich stark. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Autoneum: Halbjahresumsatz 1.16 Mrd Fr. (erw. 1.15 Mrd Fr.). Op. Gewinn 69.8 Mio Fr. (erw. 64.8 Mio Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben etwas höher als zuvor. Research Partners trimmt dennoch auf 126 (126.20) Fr. mit HALTEN. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
Basilea: Erhält 30 Mio $ aus dem Säckel von BARDA zwecks Mitfinanzierung der späten Entwicklungsphase von Fosmanogepix. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN. Kepler Cheuvreux deutlich zuversichtlicher mit BUY bis 70 Fr.
Galderma: Julius Bär erhöht auf 180 (160) Fr. mit HOLD. Die Aktie sei mittlerweile stolz bewertet, meint der zuständige Analyst.
Kuros: UBS startet mit BUY bis 33 Fr. Rechnet alleine im laufenden Jahr mit einem Umsatzplus von mehr als 40pc.
Landis+Gyr: Quartalsumsatz -7pc auf 232.3 Mio $. Auftragsbücher mit 3.82 Mrd $ randvoll. Ziele bleiben dieselben. J.P. Morgan erhöht auf 57.50 (55) Fr. mit NEUTRAL. Berenberg Bank widerspricht mit BUY bis 65 Fr.
Nestlé: Gewinnt Rechtsstreit in Indien. Lokaler Anbieter darf Name der Schokoladenmarke "KitKat" nicht nutzen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 90 Fr.
Roche: Grösserer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 2.1 Mio Fr. Der Transaktion ging eine Ausübung von Bezugsrechten voraus. Julius Bär erhöht auf 350 (340) Fr. mit HOLD.
Siegfried: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit Juni wieder mehr als 5pc am Pharmazulieferer aus Zofingen.
Sika: J.P. Morgan geht auf OVERWEIGHT (Neutral) bis 215 (165) Fr. Zuständige Analystin macht kein Geheimnis daraus, dass sie die diesjährigen Gewinnvorgaben für konservativ hält. Barclays ist für EQUAL WEIGHT bis 200 (185), Goldman Sachs für BUY bis 220 (210) Fr. und die Berenberg Bank für BUY bis 233 (226) Fr.
SIG Group: Basler KB erhöht auf 15 (12.50) Fr. mit MARKTGEWICHTEN, Vontobel auf 15.50 (13.50) Fr. mit HOLD, Octavian auf 17.80 (15) Fr. mit BUY, Goldman Sachs sogar auf 18 (16) Fr. mit BUY und Jefferies auf 16.50 (15.75) Fr. mit HOLD.
Swatch Group: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Reduce) bis 225 (180) Fr. Einziger kleiner Seitenhieb für Swatch-Chef Nick Hayek: Der zuständige Analyst gibt weiterhin der Aktie von Richemont den Vorzug.
Swissquote: Goldman Sachs geht auf BUY (Neutral) bis 50 (48) Fr. Die Angst vor negativen Folgen rückläufiger Kryptowährungen erscheine übertrieben.
Derivate: Frühe Umsätze im Dynamic Mini-Future LNOCJB auf Novartis, im Knock-out-Put ODAJAV auf den DAX sowie im Short Mini-Future ISPHMZ auf SpaceX. Rege Aktivitäten zudem im Call-Warrant WLOMLT auf Logitech sowie im Call-Warrant WUHEBV auf Swatch Group.