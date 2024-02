Meyer Burger: Stellt die Produktion am Standort Freiberg per sofort ein. Letztes Wort in Sachen Schliessung noch nicht gesprochen. Solarunternehmen will über Bezugsrechtsemission 200 bis 250 Mio Fr. aufnehmen. Ankeraktionrin Sentis Capital mit bis zu 50 Mio Fr. mit dabei, um Produktion in den USA hochzufahren. Ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Berlin... ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN bis 0.10 Fr.