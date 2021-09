Inflation nur vorübergehend, alles unter Kontrolle! So das Mantra der Zentralbanken seit dem Anstieg der Teuerung als Folge der Corona-Krise. "Die Inflation ist erhöht und wird es in kommenden Monaten auch bleiben", wird Fed-Chef Jerome Powell nun in einer vorab veröffentlichten Rede zitiert, die er am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats halten will.

Das sind neue Töne und ein Eingeständnis einer Fehleinschätzung. Investoren fragen sich nun wieder vermehrt, ob die Fed die Inflation gut managt. Und ob es zu ungeplanten Zinserhöhungen kommen könnte. Das wäre absolutes Gift für die Märkte.