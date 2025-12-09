New Yorker Börse vergangene Nacht nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefere. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt eine wesentliche Stütze. Von Gelegenheitskäufen in diesem Titelsegment zu hören. Langfristzinsen tendieren wieder still und leise nach oben. Rendite zehnjähriger Treasuries mit 4.18pc auf dem höchsten Stand seit Ende September. Und das unmittelbar vor dem morgigen Zinsentscheid der Federal Reserve. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel noch in Lauerstellung. Dortige Börsen uneinheitlich. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schwächer. Geschehen bei Gold und Silber im Zeichen von Gewinnmitnahmen.