Das ist an den Märkten passiert
...Einnisten über dieser denkwürdigen Marke. Für Mensur Pocinci von der Bank Julius Bär wird letzterer eine wichtige Bedeutung zuteil. Gelingt es dem SMI nämlich, sich darüber einzupendeln, würde dem Anlagestrategen zufolge ein langfristiges Kaufsignal gegeben. Er selber sähe das Börsenbarometer dann in die Nähe von 14'500 Punkte weiterziehen. Auf die Aktien von Nestlé und Novartis könne man dabei ruhig verzichten, wie Pocinci weiter schreibt.
New Yorker Börse vergangene Nacht nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefere. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt eine wesentliche Stütze. Von Gelegenheitskäufen in diesem Titelsegment zu hören. Langfristzinsen tendieren wieder still und leise nach oben. Rendite zehnjähriger Treasuries mit 4.18pc auf dem höchsten Stand seit Ende September. Und das unmittelbar vor dem morgigen Zinsentscheid der Federal Reserve. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel noch in Lauerstellung. Dortige Börsen uneinheitlich. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schwächer. Geschehen bei Gold und Silber im Zeichen von Gewinnmitnahmen.
Holcim vorbörslich einziger SMI-Titel im Plus. Bei den Nebenwerten wissen Lindt&Sprüngli, Cosmo sowie Helvetia zu gefallen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Cosmo +2.9% (Anschlusskäufe)
Lindt&Sprüngli +0.9% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Swiss Re -1.1% (Herunterstufungen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Re: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von 900'000 Fr. an. Setzt damit ein erstes Ausrufezeichen nach dem jüngsten Kursdebakel. Berenberg Bank geht dennoch auf HOLD (Buy) bis 140 (161.40) Fr. Warnt vor einem intensiveren Wettbewerb unter den Rückversicherern. Citigroup teilt diese Einschätzung und geht auf NEUTRAL (Buy) bis 137.64 (169.80) Fr.
Ascom: Hat in David Hale endlich einen neuen Firmenchef gefunden. Hale bringt zwar mehr als 25 Jahre an Erfahrung in der Gesundheitsindustrie mit sich, tritt aber kein leichtes Erbe an. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
BCGE: Octavian startet mit HOLD bis 29 Fr. Widerstandsfähiges Tagesgeschäft dank breit abgestütztem Kreditbuch.
Cosmo: Kepler Cheuvreux erhöht kräftig auf 130 (101) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst sieht sich durch den jüngsten Forschungserfolg in seiner positiven Haltung für die Aktie bestärkt.
DKSH: Übernimmt die Restbeteiligung an der malaysischen Tochter. Diese soll an der dortigen Börse dekotiert werden. Vontobel bleibt für HOLD bis 68 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 75 Fr.
Emmi: Aktie für die UBS ein Verkauf bis 700 (715) Fr. Situation in den Absatzmärkten gestaltet sich schwierig.
Holcim: Goldman Sachs erhöht auf 78 (74) Fr. mit BUY. Erfreulich gute Nachfrage in den Absatzmärkten lässt weitere Preissteigerungen erwarten.
Julius Bär: Moody's bestätigt trotz jüngstem Kreditabschreiber die bisherigen Bonitätsnoten. Ausblick bleibt "stabil".
Lindt&Sprüngli: Kepler Cheuvreux will es wissen und erhöht inmitten des Weihnachtsgeschäfts auf 130'000 (122'000) Fr. mit BUY.
Novartis: Geht eine 1.7 Mrd $ schwere Vereinbarung mit der britischen Relation Therapeutics auf dem Gebiet der Immun-Dermatologie ein, wie Bloomberg erfahren haben will. Firmenchef "Vas" Narasimhan weiterhin im Kaufrausch...
Oerlikon: UBS senkt auf 3.30 (4.05) Fr. mit NEUTRAL. Warten auf eine Belebung der Auftragslage könnte zur Geduldsprobe werden.
Partners Group: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 1125 (1283) Fr. Setzt bei den Gewinnschätzungen den dicken Rotstift an.
Roche: Europäische Arzneimittelbehörde EMA erteilt dem Medikament Gazyva die Marktzulassung zur Behandlung von Lupus Nephritis. Basler legen zudem vielversprechende Ergebnisse einer Kombinationsstudie zum Krebsmittel Lunsumio vor. Vontobel bleibt dennoch nur für HOLD bis 288 Fr. Kepler Cheuvreux etwas zuversichtlicher mit BUY bis 315 Fr.
Sandoz: Kleinerer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 120'000 Fr. Aktie auch gestern wieder mit neuen Kursrekorden.
Sonova: T. Rowe Price hat sich erneut von Aktien getrennt. Langjähriger Grossaktionär hält erstmals seit Februar 2013 (!!!) weniger als 3pc am Hörgerätehersteller aus Stäfa.
Straumann: UBS ist für NEUTRAL bis 99 (102) Fr. Trägt mit den Anpassungen den vorsichtigeren mittelfristigen Margenvorgaben Rechnung.
Temenos: Bank of America erhöht auf 77.50 (76) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst rechnet ab dem kommenden Jahr mit einer kräftigen Belebung.