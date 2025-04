Akteure an der New Yorker Börse scheinen diese Einschätzung zu teilen. Wichtigste Indizes geben Teile der Vortagesgewinne wieder ab. Langfristzinsen ziehen kräftig an, der Dollar neigt zur Schwäche. Zeichnet sich da eine Vertrauenskrise ab? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch höher. Gewinnen weitere bis zu 1.5pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen fester. Erste Anhaltspunkte für Anschlusskäufe auch in Europa und der Schweiz.