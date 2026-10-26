...chinesischen Investoren Verkaufsdruck ausgehen, wobei diese aufgrund der jüngsten Bestrebungen Pekings gegen das Halten von Auslandsvermögen zu Positionsglattstellungen gezwungen sein könnten. Eine durchaus einleuchtende Erklärung, wie ich finde. Menke übrigens weiterhin zuversichtlich für die Gold-Unze mit einem Zwölf-Monats-Ziel von 4600 $ (+14pc) und neutral für die Silber-Unze mit einem Zwölf-Monats-Ziel von 65 $ (+20pc).