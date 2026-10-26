Das ist an den Märkten passiert
...chinesischen Investoren Verkaufsdruck ausgehen, wobei diese aufgrund der jüngsten Bestrebungen Pekings gegen das Halten von Auslandsvermögen zu Positionsglattstellungen gezwungen sein könnten. Eine durchaus einleuchtende Erklärung, wie ich finde. Menke übrigens weiterhin zuversichtlich für die Gold-Unze mit einem Zwölf-Monats-Ziel von 4600 $ (+14pc) und neutral für die Silber-Unze mit einem Zwölf-Monats-Ziel von 65 $ (+20pc).
New Yorker Börse am Freitag uneinheitlich. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt dank Gelegenheitskäufen über weite Strecken eine wertvolle Stütze. Bankaktien unter Druck. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel erneut etwas tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz hingegen positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Bitcoin zeitweise unter 80'000 $. Gold und Silber bleiben glanzlos.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Schwache Novartis und gefragte Roche halten sich die Waage. Bei den Nebenwerten sind Idorsia, Aryzta und BB Biotech gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Idorsia +5.1% (Produktnews)
Roche +1.6% (Produktnews)
Verlierer:
Novartis -1.9% (Produktnews)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Arbonia: Kann Skirennfahrer Marco "Odi" Odermatt als Marken-Botschafter verpflichten. Ein Coup für alle Seiten.
Aryzta: Unterzieht das Deutschland-Geschäft einer Rosskur. Zwei Werke werden geschlossen und die Produktion in Eisleben gebündelt. 600 Mitarbeiter könnten ihren Job verlieren. Es fallen Einmalkosten von bis zu 61 Mio € an. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Verkauf mit REDUCE bis 40 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 65 Fr.
Burckhardt: Kepler Cheuvreux wirft das Handtuch und geht auf HOLD (Buy) bis 520 (570) Fr. Auftragsflaute dürfte sich in die Länge ziehen.
Galderma: Octavian erhöht auf 210 (195) Fr. mit BUY, die Berenberg Bank auf 214 (204) Fr. mit BUY und Vontobel sogar auf 220 (200) Fr. ebenfalls mit BUY.
HBM: Portfoliounternehmen Lyca mit erfolgreichem Börsendebüt in New York. Schlusskurs liegt mit 30 $ gut zwei Drittel über dem Emissionspreis.
Holcim: Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 73 (69) Fr., Morgan Stanley für EQUAL-WEIGHT bis 196 (187) Fr., die Bank of America für NEUTRAL bis 75 (77) Fr. und Research Partners für KAUFEN bis 94 (89.50) Fr.
Idorsia: Quvivq erstmals auch bei Kindern und Jugendlichen wirksam. Baselbieter wollen nun mit einem neuen Entwicklungsprojekt des Schlafmittels bei Autismus an den Start gehen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Kühne+Nagel: UBS erhöht auf 230 (225) Fr. mit NEUTRAL. Trägt mit den Anpassungen unter anderem dem höheren Gewinnziel fürs laufende Jahr Rechnung.
Novartis: MS-Mittel Remibrutinib sich in Vergleichsstudien mit Teriflunomide der Standardtherapie zwar überlegen. Barclays trimmt dennoch auf 125 (130) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Zeigt sich leicht enttäuscht vom Abschneiden des Wirkstoffs.
Roche: Krebsmittel Divarasib in Vergleichsstudien anderen Lungenkrebsmedikamenten überlegen. Auch das Nierenmedikament Sefaxersen mit ermutigenden Studienergebnissen. J.P. Morgan ist für NEUTRAL bis 335 (325) Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 415 Fr.
SGS: Barclays erhöht zähneknirschend auf 96 (87) Fr. mit UNDERWEIGHT. Warten auf das diesjährige Investorenseminar von Mitte November. Bernstein Société Générale im Vorfeld um einiges zuversichtlicher mit OUTPERFORM bis 115 (110) Fr. Nicht so die Bank of America mit UNDERPERFORM bis 84 (83) Fr.
Sika: Übernimmt Duproof in Dubai. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Berenberg Bank erhöht auf 245 (240) Fr. mit BUY und Octavian auf 232 (230) Fr. ebenfalls mit BUY. Bank of America zurückhaltender mit NEUTRAL bis 195 (200) Fr. und Morgan Stanley mit EQUAL-WEIGHT bis 196 (187) Fr.
SPS: Lädt heute zum Investorentag. Diesjährige Ziele etwas ambitionierter als bisher. Vorabinformationen ansonsten aber ohne grössere Überraschungen. Grossaktionär Dimensional Holdings reduziert sein Aktienpaket auf unter 3pc. Vontobel bleibt für HOLD bis 138 Fr. und die UBS sogar nur für NEUTRAL bis 128 Fr.
VAT Group: Berenberg Bank senkt auf 660 (695) Fr. mit HOLD. Bereits die zweite Kurszielreduktion innerhalb weniger Tage.
Zug Estates: UBS Fund Management meldet erstmals überhaupt einen Stimmenanteil von mehr als 3pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.