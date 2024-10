New Yorker Börse macht Vortagesverluste wieder wett. Zahlenhoffnungen schieben Aktie von Schwergewicht Nvidia weiter an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich, China erneut schwach. Mal schauen, was Europa und die Schweiz so reissen.