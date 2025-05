New Yorker Börse kurz vor Sitzungsende von Gewinnmitnahmen heimgesucht. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt nach geplanten Chip-Lieferungen nach Saudiarabien einmal mehr eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur leicht. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Stehen mit bis zu 0.2pc im Plus. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches wohl auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin und andere Kryptowährungen erneut gefragt. Risikoappetit steigt.