...4500 $, schlägt ansonsten aber durchwegs versöhnliche Töne an. Verleiht bei dieser Gelegenheit ihrer Zuversicht mit der Bestätigung ihrer Prognose für Ende 2027 von 5000 $ Nachdruck. Die Rohstoffstrategin macht vor allem kurzfristige Faktoren für die jüngste Schwäche beim Edelmetall verantwortlich und hält die längerfristigen Aussichten für intakt. Schwingt da im Vorfeld einer weiteren möglichen Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank schon im Dezember nicht doch auch etwas Zweckoptimismus mit...?