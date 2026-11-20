Das ist an den Märkten passiert
...4500 $, schlägt ansonsten aber durchwegs versöhnliche Töne an. Verleiht bei dieser Gelegenheit ihrer Zuversicht mit der Bestätigung ihrer Prognose für Ende 2027 von 5000 $ Nachdruck. Die Rohstoffstrategin macht vor allem kurzfristige Faktoren für die jüngste Schwäche beim Edelmetall verantwortlich und hält die längerfristigen Aussichten für intakt. Schwingt da im Vorfeld einer weiteren möglichen Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank schon im Dezember nicht doch auch etwas Zweckoptimismus mit...?
New Yorker Börse von Donnerstag auf Freitag erneut mit schmerzhaften Verlusten. Wichtigste Börsenbarometer trotz erfolgreichem Anthropic-IPO bei Sitzungsende auf ihren Tagestiefstständen. Von einer Flucht in Staatsanleihen zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren weitere bis zu 0.9pc. Anthropic-Aktie nachbörslich gut 6pc tiefer. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Vorgaben für Europa und die Schweiz unmissverständlich negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schwach. Gold und Silber ebenfalls.
Schwergewichte Nestlé und Novartis dem SMI vorbörslich eine wertvolle Stütze. Amrize, Partners Group und ABB deutlich tiefer. Bei den Nebenwerten geraten VAT Group, AMS Osram, Inficon sowie Comet unter die Räder. Heute letzter grosser Derivatverfall in diesem Jahr. Könnte zusätzlich für Bewegung sorgen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
AMS Osram -4.4% (US-Vorgaben)
VAT Group -3.9% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Auftritt der Grossbank an der gestrigen J.P. Morgan European Financials Conference angeblich mit Licht und Schatten. Aussagen zum Tagesgeschäft beruhigend, jene zum Umfeld hingegen vorsichtiger als auch schon. Oddo bleibt für NEUTRAL bis 39 Fr.
Sunrise: Barclays beisst sich fest mit UNDERWEIGHT bis 33 (34) Fr. Londoner Analyst berichtet von einer Abwanderung von Kunden in Richtung günstigerer Anbieter.
Avolta: Wird künftig am Flughafen im brasilianischen São Paulo-Guarulhos drei Gastronomiebereiche führen.
Asmallworld: Verwaltungsratspräsident Michael Manz tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das Unternehmen lädt nun im Januar zur a.o. Generalversammlung, um einen Nachfolger zu wählen.
Barry Callebaut: Der traditionsreiche Schokoladehersteller geht im indischen Baramati mit zusätzlichen Produktionskapazitäten an den Start.
Belimo: UBS erhöht auf 910 (900) Fr. mit BUY. Geht über die kommenden Jahre von einer weiteren Verbesserung der operativen Gewinnmargen aus.
BioVersys: Antibiotikum Alpibectir zeigt in Kombination mit Ethionamid vielversprechende Resultate bei der Behandlung von Tuberkulose.
Dormakaba: Deutsche Bank ist für BUY bis 85 (78) Fr. Wähnt den Schliesstechnikspezialist nach dem Investorentag am Beginn einer neuen Wachstumsphase.
Schindler: Octavian verteidigt den Partizipationsschein nach dem gestrigen Kursdebakel mit BUY bis 320 Fr. Das Ausbleiben konkreter Margenvorgaben sei nicht weiter tragisch.
SGS: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 112 (102) Fr. Überzeugungsarbeit des Zuger Warenprüfkonzerns anlässlich des diesjährigen Investorentages trägt Früchte...
SMG: IPO-Bank J.P. Morgan trimmt auf 31 (33) Fr. mit NEUTRAL. Bankeigene Schätzungen für die kommenden zwei Jahre liegen auf Stufe op. Gewinn um bis zu 7pc unter Konsens.
Tecan: Swisscanto trennt sich von Aktien. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit dem Frühsommer 2022 weniger als 3pc am Laborausrüster.