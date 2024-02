New Yorker Börse weiterhin in Rekordlaune. Frühe Gewinnmitnahmen werden im Sitzungsverlauf gut absorbiert. Leitindex S&P 500 erstmals in der Geschichte über 5'000 Punkte. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Tech-Giganten in New York ziehen internationale Gelder an. Graben auch Europa und der Schweiz ziemlich das Wasser ab.