Das ist an den Märkten passiert
...dieses Titelsegment auf NEUTRAL (Overweight) herunter. Unternehmen aus der Gesundheitsindustrie mit Alcon, Lonza, Novartis und Roche übermässig stark im Swiss Market Index (SMI) vertreten. Anlageurteil für Nahrungsmittelhersteller wie Schwergewicht Nestlé bleibt bei OVERWEIGHT. Deutsche-Bank-Strategen sehen den SMI bis Ende Dezember bei 14'500 Punkten stehen, was aus heutiger Sicht einem Plus von 5pc entspräche.
New Yorker Börse am Tag nach dem Fed-Entscheid mit einem kleineren Kursfeuerwerk. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. Von Panikkäufen bei den Technologiewerten zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz dennoch etwas tiefer erwartet. Aufbäumen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Gold und Silber ebenfalls höher.
SMI vorbörslich... Sandoz und Galderma ab heute im SMI. Swisscom sowie Kühne+Nagel nicht mehr länger mit dabei.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Leonteq +3.9% (RMF kauft zusätzliche Aktien)
Sandoz +2.3% (Produktnews)
Verlierer:
Amrize -0.7% (Kurszielreduktion)
AMS Osram -0.5%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Der SIX werden zwei weitere millionenschwere Titelkäufe gemeldet – mit einem grossen "Aber". Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Sandoz: Kanadische Arzneimittelbehörde erteilt einer Nachahmerversion der einstigen Novartis-Tochter für das Abnehmpräparat Ozempic die Marktzulassung. Aus der Sicht von Branchenkennern ein wichtiger Meilenstein. Einlizenzierung eines Biosimilars für Hemlibra heute die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 80 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Amrize: Jefferies setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 30.60 (41.40) Fr. Zuständige Analystin warnt vor möglichen Enttäuschungen beim Absatzvolumen.
DocMorris: Kynance Cove Capital nistet sich mit 3.3pc bei der Versandapotheke ein. Vermutlich über die kürzlich ausgegebene Wandelanleihe. UBS bleibt für BUY bis 320 Fr.
Huber+Suhner: Lädt heute zum Investorentag. Diesjährige Finanzziele sowie die Mittelfristziele werden im Vorfeld bestätigt. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Leonteq: Ankeraktionär Rainer-Marc Frey übernimmt das Restpaket von Raiffeisen Schweiz. Neuerdings hält der Hedgefonds-Pionier und ex-UBS-Verwaltungsrat 29.8pc am Anbieter von strukturierten Produkten.
Medacta: Stifel setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 150 (180) Fr. Zuständiger Analyst kürzt seine Gewinnschätzungen um durchschnittlich knapp 9pc.
Nestlé: Russischer Präsident Vladimir Putin stellt die dortigen Geschäftsaktivitäten des Nahrungsmittelmultis per Dekret unter Zwangsverwaltung. In Vevey prüft man nun seine Optionen. Schritt kommt allerdings nicht überraschend. Vontobel und Kepler Cheuvreux bleiben beide für BUY bis 90 Fr.
Roche: Geht eine Zusammenarbeit mit Dualitas Therapeutics ein. Vereinbarung sieht Vorab- und Meilensteinzahlungen von bis zu 1 Mrd $ vor.
Sonova: Aktie für die Bank of America ein Kauf bis 280 (225) Fr. Der Markt für Hörgeräte wachse rascher als gedacht.
Stadler Rail: UBS erhöht händeringend auf 30 (20) Fr. mit NEUTRAL. Hält die Aktie kurzfristig für ausgereizt.
Straumann: Berenberg Bank startet wieder mit BUY bis 118 (145) Fr. Längerfristige Wachstumsaussichten seien intakt.
VAT Group: Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 725 (720) Fr. Sieht in der jüngsten Kurszäsur einen attraktiven Einstiegszeitpunkt.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant SMI7EZ, im Put-Warrant WSMPIV sowie im Knock-out-Call OSMM6T auf den SMI. Kaufinteresse ausserdem im Call-Warrant SDASJB und im Speeder Call-Warrant KSDCJB auf Sandoz sowie im Call-Warrant HUAQJB auf Huber+Suhner.