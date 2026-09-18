New Yorker Börse am Tag nach dem Fed-Entscheid mit einem kleineren Kursfeuerwerk. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. Von Panikkäufen bei den Technologiewerten zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz dennoch etwas tiefer erwartet. Aufbäumen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Gold und Silber ebenfalls höher.