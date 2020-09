Spiel an den Aktienmärkten beginnt ab Montag von Neuem

Dritter Freitag im September wie üblich im Zeichen des grossen Derivatverfalls. Bei Nestlé, Roche und Co. gehen schon seit Tagen grosse Blöcke um. Händlern zufolge mischen mächtige Grossinvestoren nun die Karten neu.

Verlierer: Logitech -1.4% (ex Dividende)

SMI vorbörslich dank Schwergewichten Roche und Novartis gut gehalten. Selektives Interesse in VAT Group, Vifor oder Emmi zeigt: Es hat immer noch Käufer. Im Juli angekündigte Anpassungen bei SMI, SLI und SMIM erhalten nach Börsenschluss ihre Gültigkeit.

New York trotz später Erholung hartnäckig im Minus. Techaktien erneut von Gewinnmitnahmen gebeutelt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um 0.2 Prozent tiefer. Dortige Börsen dennoch erholt. Lässt für Europa am grossen Verfallstag hoffen. Richten Grossinvestoren ihre Aktienportefeuilles auch hierzulande neu aus?

Vifor: Verkauft OM Pharma für 435 Mio Fr. an Optimus Holding von ex-VRP Etienne Jornod. Preis in Ordnung, so schreiben Analysten. Dürfen Aktionäre nun auf eine Sonderdividende hoffen?

Roche: Legt erfreuliche Studienergebnisse zu Actemra auf dem Gebiet der Covid-19-Behandlung vor. Arthritismedikament verringert das Risiko, künstlich beatmet werden zu müssen. Könnte dem "Bon" zu Anschlusskäufen verhelfen.

Aevis Victoria: Halbjahresumsatz bricht auf 302.8 Mio Fr. ein. Op. Verlust in Höhe von 9.4 Mio Fr. Kapazitätsauslastung der Spitäler seit Juni wieder gut.

Emmi: Baut US-Geschäft aus, übernimmt dortigen Desserthersteller Indulge für eine nicht genannte Summe.

Novartis: US-Gesundheitsbehörde FDA erteilt Wirkstoff Tisagenlecleucel einen Sonder-Status mit längerer Exklusivität des Patentschutzes.

Partners Group: Gründerväter Alfred Ganter, Marcel Erni und Urs Wietlisbach treten nicht länger als Aktionärsgruppe auf. Halten nach der kürzlichen Beteiligungsreduktion je noch gut 5 Prozent am Risikokapitalspezialisten. Aktie ab Montag für Adecco im SMI.

PSP: Israelischer Immobilienmogul Alony Hetz trennt sich von rund 317'000 Aktien im Gegenwert von 35 Mio Fr. Hielt in der Spitze einst gar ein 15-Prozent-Paket.

Zur Rose: Nach J.P. Morgan fällt auch UBS durch wilden Kauf und Verkauf von Aktien auf. Grossbank reduziert Stimmenanteil auf 9.89 (10.22) Prozent. 4.51 Prozent hält sie in Aktien, Differenz über Derivate.

Derivate: Aktivitäten überraschend mager, beschränken sich auf den Knock-out-Call KLHGJB auf LafargeHolcim.