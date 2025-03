New Yorker Börse nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle bei Sitzungsende tiefer. Nvidia und Co dem breiten Markt über weite Strecken eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt. Waffenstillstand in der Ukraine rückt in greifbare Nähe. Gewinne schmelzen jedoch bereits wieder. Europa und die Schweiz trotz uneinheitlichen asiatischen Märkten erholt erwartet. Bitcoin etwas höher und über 80'000 $. Andere Kryptowährungen hingegen im Angebot.