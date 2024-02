New Yorker Börse am Freitag nach richtungslosem Sitzungsverlauf erneut in Rekordlaune. Tech-Giganten sind nicht zu bremsen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.