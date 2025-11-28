...dem Frühjahr 2023. War in den letzten Jahren ein zuverlässiger Vorlaufindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise in den USA. Könnte durchaus den nächsten Teuerungsschub ankündigen, wie Ökonomen meinen. Sind die Zinssenkungshoffnungen mit Blick aufs kommende Jahr gar voreilig...?