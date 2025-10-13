...versöhnlichere Töne an. Allgemeines Aufatmen an den Finanzmärkten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt. Gewinnen bis zu 1.7pc. Auch Europa und die Schweiz nach den Verlusten vom Freitag zumindest etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem jüngsten "Crash" gefragt. Von Gelegenheitskäufen zu hören. Gold-Unze mit neuen Rekorden. Letzteres deutet an, dass die Sache wohl doch noch nicht ganz ausgestanden sein könnte. Harren wir folglich mal der Dinge...