New Yorker Börse kann Gewinne von letzter Woche ins Wochenende retten. Händler berichten mir von Anschlusskäufen, wenn auch von eher scheuen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Gewinnen bis zu 0.1pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Mal schauen, ob und was Europa und die Schweiz heute so reissen.