New York wenn schon nicht in Festtags-, dann wenigstens aber in Feierlaune. Durchbruch beim US-Fiskalpaket wird frenetisch gefeiert. Tech-Giganten mit Kurs auf neue Rekorde. US-Aktienfutures im asiatischen Handel abermals höher. Dortige Börsen ebenfalls höher. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen. Setzen Anschlusskäufe ein?