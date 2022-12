New Yorker Börse nach dem Absturz von Freitagnacht erholt. Schwergewicht Tesla bremst allerdings. Aktie angeschlagen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Auch in Europa und der Schweiz ein Erholungsversuch denkbar. Warten auf die US-Teuerung am Nachmittag. Dürfte den Fed-Entscheid vom Mittwoch vermutlich mitbestimmen.