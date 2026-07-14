Das ist an den Märkten passiert
...ADD (Reduce) herauf und veranschlagt neuerdings ein Kursziel von 151 (zuvor 137) Franken. Das mittelfristige Wachstumsprofil habe sich geschärft. Ausserdem gebe es erste Anhaltspunkte für eine Belebung in den wichtigsten Absatzmärkten, heisst es in der Unternehmensstudie. Andere Banken wie UBS oder Zürcher Kantonalbank schon eine ganze Weile zuversichtlich für die Aktie. Besser spät als nie...?!
New Yorker Börse mit einem eher enttäuschenden Wochenauftakt. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Langfristzinsen weiterhin im Steigen begriffen und damit ein möglicher Spielverderber für Aktien. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen dennoch schwächer. Europa und die Schweiz ebenfalls tiefer erwartet. Lage in Nahost verunsichert. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber ebenfalls.
Kühne+Nagel vorbörslich einzige SMI-Aktie im Plus. Nebenwerte allesamt im Angebot.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Kühne+Nagel +0.3%
Verlierer:
ABB -0.9% (Sektorschwäche)
Amrize -0.8% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Belimo: UBS erhöht händeringend auf 575 (500) Fr. mit SELL. Bessere Kapazitätsauslastung führt zu um bis zu 15pc höheren Gewinnerwartungen.
Amrize: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 48.50 (50.50) Fr. Tieferes Kursziel ausschliesslich ein Ergebnis höherer Dollar-Zinsen.
Dätwyler: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 185 (195) Fr. Nimmt vor allem währungsbedingte Schätzungsreduktionen vor.
Ems-Chemie: Aktie für die Berenberg Bank ein Verkauf bis 630 (565) Fr. Vontobel erhöht hingegen auf 750 (680) Fr. mit HOLD.
Flughafen Zürich: Fertigt im Juni mit 2.92 Mio Passagieren leicht weniger im Vorjahresmonat ab. Kommerz-Umsatz mit 57 Mio Fr. weitgehend stabil. Jefferies dennoch etwas enttäuscht mit HOLD bis 246 Fr. Vontobel zuversichtlicher mit BUY bis 270 Fr.
Roche: Bringt vollautomatischen Hepatitis-D-Test fürs Cobas-System auf den Markt. Partizipationsschein für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 415 Fr.
SoftwareOne: Raphael Erb wird alleiniger Firmenchef. Zweit-Firmenchefin Melissa Mulholland verlässt das Unternehmen nach erfolgreicher Integration von Crayon. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 8 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Stadler Rail: Erhält von Benex den Zuschlag für die Modernisierung von sieben Flirt-Zügen. Keine Angaben zum Auftragsvolumen.