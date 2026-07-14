...ADD (Reduce) herauf und veranschlagt neuerdings ein Kursziel von 151 (zuvor 137) Franken. Das mittelfristige Wachstumsprofil habe sich geschärft. Ausserdem gebe es erste Anhaltspunkte für eine Belebung in den wichtigsten Absatzmärkten, heisst es in der Unternehmensstudie. Andere Banken wie UBS oder Zürcher Kantonalbank schon eine ganze Weile zuversichtlich für die Aktie. Besser spät als nie...?!