New Yorker Börse schrammt am S&P 500 Index und am Dow Jones Industrial Index gemessen auch von Dienstag auf Mittwoch nur knapp an den bisherigen Bestmarken vorbei. Nasdaq-Indizes hingegen mit neuen Rekorden. Zinssenkungshoffnungen treiben die Kurse an. Wie schon am Vortag von Panikkäufen zu vernehmen. Schwergewicht Apple verhindert noch deutlichere Avancen. Diesjährige Präsentation neuer Innovationen im kalifornischen Cupertino fällt in Börsenkreisen durch. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals flott unterwegs. Oracle nachbörslich mit Gewinnen. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin und Ethereum richtungslos. Andere Kryptowährungen höher. Gold ebenfalls gefragt.