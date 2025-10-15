New Yorker Börse kann anfängliche Verluste im Sitzungsverlauf eingrenzen. Geschehen bei Nvidia und Co dennoch von Gewinnmitnahmen geprägt. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Rendite 10-jähriger Treasuries nähert sich von oben der 4pc-Marke. Erholung setzt sich heute im asiatischen Handel ungebremst fort. US-Aktienfutures gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Haltung der Anleger jedoch eher noch zurückhaltend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Höhenflug beim Silber und beim Gold reisst nicht ab. Europa und die Schweiz deutlich höher erwartet, da US-Notenbankchef "Jay" Powell die Märkte auf tiefere Leitzinsen vorbereitet.