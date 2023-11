New Yorker Börse knüpft nahtlos an die Gewinne von Mittwochnacht an. Kräftige Anschlusskäufe bei den zinssensitiven Tech-Giganten. Geschehen auch in Übersee ganz im Zeichen von Deckungskäufen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nach enttäuschenden Apple-Zahlen allerdings im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen dennoch ausnahmslos fest. Versöhnlicher Wochenausklang wohl auch in Europa und der Schweiz. Balsam auf die geschundene Aktionärsseele...