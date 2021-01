Kursfeuerwerk bei Tesla, Apple und Co. hievt New Yorker Börse in neue Sphären. Und das trotz steigender Zinsen. Ungewohnt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel nicht zu bremsen. Steigen um weitere bis zu 0.5 Prozent. Dortige Börsen in Jubelstimmung. Dürfte auf Europa und die Schweiz abfärben.