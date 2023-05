New Yorker Börse kann anfängliche Verluste zwar etwas eingrenzen. Vorzeichen allerdings unmissverständlich negativ. Tech-Giganten dem breiten Markt erneut eine wertvolle Stütze. Von Safe-Haven-Käufen in diesem Marktsegment zu hören. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dank überzeugenden Zahlenfakten beim Schwergewicht Apple erholt. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Umsätze feiertagsbedingt eher dünn. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz vor dem Wochenende so schlagen.