Credit Suisse: Will sich angeblich von nicht zum Kerngeschäft zählenden Beteiligungen trennen, etwa von jenen an Allfunds, Pfandbriefbank, Bank-Now, der SIX oder Swisscard. Das berichtet die renommierte Financial Times. Lieber das Tafelsilber verhöckern, als eine Kapitalerhöhung durchführen. Erzielt Vergleich in altem Streit um verbriefte Hypotheken. Einmalzahlung in Höhe von 495 Mio $ von Rückstellungen gedeckt.