Geschehen an der New Yorker Börse nach anfänglichen Rekorden ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt dabei eine wertvolle Stütze. Situation bei den Zinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel noch richtungssuchend. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz vor dem Wochenende ebenfalls eher kraftlos. Bitcoin unter Druck. Fällt gegenüber dem $ wieder in den fünfstelligen Bereich.