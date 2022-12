Stadler Rail: Gewinnt Grossauftrag in Höhe von 2.3 Mrd € in Kasachstan. Der Zugbauer übernimmt in diesem Zusammenhang eine Produktionsstätte vor Ort. Vontobel bleibt für BUY bis 42 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit REDUCE bis 32.50 Fr.