...ungünstigen Moment: Mit Blick auf die letzten 30 Tage hat der SMI weltweit gesehen eine der schlechtesten Leistungen hinter sich: Minus 2,7 Prozent. Nur Indonesien noch schwächer. Europa-Aktienmärkte, die im ersten Halbjahr massiv aufholten, verlieren aber ebenfalls an Schwung. Holland minus 1,5 Prozent, Deutschland nur noch 0,6 Prozent plus. Am besten schnitt Aktienmarkt in Korea ab mit plus 9,5 Prozent, gefolgt von den US-Börsen mit 3,9 Prozent.