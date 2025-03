New Yorker Börse macht frühe Verluste am Freitag im Sitzungsverlauf wett. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Geschehen ganz im Zeichen des grossen Derivat-Verfalls. US-Aktienfutures heute früh von Anschlusskäufen erfasst und weiter nach oben getragen. Gewinnen bis zu 0.9pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Dürfte auch auf Europa und die Schweiz "abfärben". Bitcoin kräftig im Plus. Beginn der Friedens-Gespräche in Saudi-Arabien.