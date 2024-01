New Yorker Börse vergangene Nacht von Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten ausgebremst. Enttäuschender Ausblick beim Chipgiganten AMD nachbörslich ein Spielverderber. Aktie schon im regulären Handel schwach. Auch Schwergewicht Alphabet überzeugt nicht. US-Aktienfutures deshalb auch heute früh in Asien wieder unter Druck. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Schweiz dürfte wegen Novartis im Tagesverlauf so etwas wie ein Eigenleben unter negativen Vorzeichen führen.