New Yorker Börse am Freitag mit kleinerem Kursfeuerwerk. Entspannung bei den Zinsen trotz überraschend starker Beschäftigungslage im September. Tech-Giganten dem breiten Markt erstmals wieder eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures im asiatischen Handel zu Wochenbeginn allerdings unter Druck. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Vorerst keine Panik zu verspüren, wie es heisst. Dürfte wohl auch in Europa und die Schweiz nicht um sich greifen.