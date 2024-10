New Yorker Börse kann anfängliche Verluste wettmachen. Schliesst sogar leicht im Plus. Geschehen bei den Tech-Giganten erneut von Gewinnmitnahmen geprägt. Andere Titelsegmente flotter unterwegs. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel tiefer. Verlieren zeitweise bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Trotz EZB-Entscheid am Nachmittag dürfte heute Schwergewicht Nestlé in der Schweiz den Ton angeben.