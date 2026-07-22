...BUY (Hold) und erhöht das Kursziel kräftig auf 99 (zuvor 84) Franken. Hayes traut Nestlé unter Firmenchef Philipp Navratil einen erfolgreichen Turnaround zu und geht von einem Verkauf der L'Oréal-Beteiligung in mehreren Schritten aus. Kaufempfehlung folgt nur wenige Tage auf einen Kommentar aus der Feder des UBS-Analysten Guillaume Delmas, in welchem er dem Nahrungsmittelmulti mit Blick auf die morgigen Zahlen positive Überraschungen beim viel beachteten Mengenabsatz zutraute. Harren wir folglich doch der Dinge...