Das ist an den Märkten passiert
...BUY (Hold) und erhöht das Kursziel kräftig auf 99 (zuvor 84) Franken. Hayes traut Nestlé unter Firmenchef Philipp Navratil einen erfolgreichen Turnaround zu und geht von einem Verkauf der L'Oréal-Beteiligung in mehreren Schritten aus. Kaufempfehlung folgt nur wenige Tage auf einen Kommentar aus der Feder des UBS-Analysten Guillaume Delmas, in welchem er dem Nahrungsmittelmulti mit Blick auf die morgigen Zahlen positive Überraschungen beim viel beachteten Mengenabsatz zutraute. Harren wir folglich doch der Dinge...
New Yorker Börse vergangene Nacht mit einem kleineren Befreiungsschlag. Tech-Giganten wie Sandisk oder Micron Technologies mit zweistelligen Tagesgewinnen. Von Panikkäufen zu vernehmen. Langfristzinsen erneut im Steigen begriffen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Notieren um bis zu 0.6pc tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Schwergewicht Nestlé dürfte dem SMI helfen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Ähnliches bei Gold und Silber.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Schwache Lonza und Alcon stehen gefragten Nestlé gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen Sonova, VAT Group und Comet die Muskeln spielen. EFG unter Druck.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sonova +4.1% (Heraufstufung)
VAT Group +3.2% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
EFG International -2.9% (Zahlen)
Lonza -1.9% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Halbjahresumsatz 3.37 Mrd Fr. (erw. 3.4 Mrd Fr.). Op. Kerngewinn 1.18 Mrd Fr. (erw. 1.13 Mrd Fr.). Diesjährige Margenvorgaben überraschend erhöht. Vontobel zeigt sich beeindruckt mit BUY bis 650 Fr. Jefferies ist sogar für BUY bis 798 Fr.
Givaudan: Bernstein Société Générale startet mit UNDERPERFORM bis 2886 Fr. Marktanteilsgewinne zu Lasten von Gegenspieler DSM-Firmenich (OUTPERFORM bis 95 Fr.) dürften nun der Vergangenheit angehören.
Bossard: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 250 (228) Fr. Lobt die margenseitigen Fortschritte.
Cicor: Halbjahresumsatz 334.1 Mio Fr. (erw. 328.8 Mio Fr.). Op. Gewinn 24.7 Mio Fr. (erw. 24.5 Mio Fr.). Randvolle Auftragsbücher eine gelungene Überraschung. Ausblick bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 165 Fr.
EFG International: Halbjahresgewinn 184.6 Mio Fr. (erw. 200 Mio Fr.). Nettoneugeld 5.7 Mrd Fr. (erw. 5.6 Mrd Fr.). Oddo erhöht auf 19.70 (19.50) Fr. mit NEUTRAL. Vontobel bleibt für HOLD bis 18 Fr.
Huber+Suhner: Übernimmt den Rivalen Ingun mit mehr als 400 Mitarbeitern. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Vontobel bleibt für HOLD bis 245 Fr.
Lindt&Sprüngli: Oddo ist für NEUTRAL bis 97'000 (114'273) Fr., Kepler Cheuvreux für BUY bis 112'000 (126'000) Fr. und die Berenberg Bank für SELL bis 90'230 (102'250) Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei.
Novartis: Bernstein Société Générale erhöht auf 132.84 (125) Fr. mit MARKET PERFORM. Eine Kursprognose auf den Rappen genau... Citigroup ist für BUY bis 142 (132) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie der Basler Pharmagruppe.
Roche: Lizenziert von Nurix Therapeutics den Blutkrebswirkstoff Bexobrutideg ein. Vereinbarung sieht neben einer Vorauszahlung von 700 Mio $ Meilensteinzahlungen von weiteren bis zu 2.3 Mrd $ vor.
Sandoz: US-Regierung will Generikaimporte schon in wenigen Jahren mit Zöllen belegen. Schritt soll den Produktionsaufbau auf heimischem Boden beschleunigen. Vontobel bleibt für HOLD bis 75 Fr.
Schindler: Basler KB senkt auf 290 (300) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux auf 275 (285) Fr. mit HOLD.
Siegfried: Berenberg Bank startet mit HOLD bis 77 Fr. Zuständige Analystin lobt zwar das Geschäftsmodell und die starke Marktstellung. Hochfahren neuer Produktionskapazitäten verläuft allerdings schleppender als gedacht.
Sonova: UBS geht für Börsenbeobachter wie mich überraschend auf BUY (Neutral) bis 242 (206) Fr. Berichtet von vielversprechenden Fortschritten in Sachen KI. Aktie für Bernstein Société Générale sogar ein Kauf mit OUTPERFORM bis 255 (248) Fr.
Swatch Group: Bernstein Société Générale ist für MARKET PERFORM bis 195 (200) Fr., Citigroup für NEUTRAL bis 200 (211) Fr., Oddo für UNDERPERFORM bis 153 (136) Fr. und die UBS sogar nur für SELL bis 90 (92) Fr.
V-Zug: Halbjahresumsatz 240.9 Mio Fr. (erw. 276.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 7.9 Mio Fr. (erw. 21 Mio Fr.).
VAT Group: Op. Halbjahresgewinn 148.2 Mio Fr. (erw. 153 Mio Fr.). Jahresvorgaben bleiben dieselben. Übernimmt für rund 100 Mio Fr. die japanische Atonarp. Octavian erhöht kräftig auf 630 (484) Fr. mit HOLD und Vontobel auf 720 (645) Fr. mit BUY.
Derivate: Noch keine nennenswerten Umsätze zu verzeichnen.