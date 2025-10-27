Sika: Oddo geht auf NEUTRAL (Outperform) bis 195 (220) Fr. Aktie nach der Kürzung der Mittelfristziele vom Freitag nicht länger ein Kauf für die Franzosen. Britische Barclays ist für UNDERWEIGHT bis 170 (180) Fr. und die Bank of America sogar für UNDERPERFORM bis 165 (190) Fr. Royal Bank of Canada widerspricht mit OUTPERFORM bis 235 (251) Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...