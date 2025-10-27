Das ist an den Märkten passiert
New Yorker Börse geht mit neuen Bestmarken ins Wochenende. Schwergewichte wie Nvidia oder AMD sorgen für den nötigen Schwung. Zinssenkungsfantasien sorgen dafür, dass sämtliche Hemmungen fallen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals höher. Gewinnen nach wichtigen Handels-Deals weitere 1.1pc. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen verspüren kräftigen Rückenwind. Gold und Silber lassen hingegen den Kopf hängen. Von Verkäufen aus dem asiatischen Raum zu hören.
Roche und Sika vorbörslich die einzigen SMI-Titel mit negativen Vorzeichen. Richemont und Holcim gefragt. Bei den Nebenwerten lassen Galderma, Swatch Group und Bachem die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bachem +2.8% (Heraufstufung)
Galderma +1.2% (Kurszielerhöhungen)
Verlierer:
Sika -0.9% (Herunterstufung)
Roche -0.7% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Novartis: Übernimmt für satte 12 Mrd $ die amerikanische Avidity Biosciences. Aufschlag von 46pc gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstagabend. Novartis-Chef "Vas" Narasimhan regelrecht im Kaufrausch. Jefferies erhöht im Zuge eines Analystenwechsels auf 110 (100) Fr. mit HOLD und Morgan Stanley auf immerhin 108 (105) Fr. mit EQUAL-WEIGHT.
Medacta: Artisan Partners baut das Aktienpaket wieder auf über 3pc aus. Langjähriger Grossaktionär hielt in der Spitze einst sogar mehr als 5pc der Stimmen. Finanzinvestor für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen gefürchtet.
AMS Osram: Seitens von Seiko Epson geht ein Auftrag für leistungsstarke LEDs für tragbare Smart-Projektoren ein. Keine Angaben zum Volumen.
Dormakaba: Deutsche Bank startet mit BUY bis 922 Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Sicherheitstechnikspezialisten.
Galderma: Barclays erhöht auf 155 (140) Fr. mit OVERWEIGHT. Hautmittel Nemluvio verkauft sich besser als gedacht.
Holcim: Bank of America startet wieder mit BUY bis 78 (66) Fr. Jefferies ist für BUY bis 83.50 (81.40) Fr., Morgan Stanley für OVERWEIGHT bis 78 (75) Fr. und die Royal Bank of Canada für SECTOR PERFORM bis 61 (63) Fr.
Inficon: Research Partners senkt auf 116 (118) Fr. mit KAUFEN und Deutsche Bank auf 95 (100) Fr. mit HALTEN. Kepler Cheuvreux verteidigt die Aktie mit BUY bis 116 (119) Fr.
Kühne+Nagel: Julius Bär ist für HOLD bis 165 (185) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem durchwachsenen dritten Quartal sowie den tieferen Jahresvorgaben des Transporteurs Rechnung. Bank of America deutlich pessimistischer mit UNDERPERFORM bis 147 (164) Fr. Tiefstes mir bekanntes Kursziel überhaupt.
Lonza: Octavian senkt auf 670 (675) Fr. mit BUY und Vontobel erhöht auf 700 (690) Fr. ebenfalls mit BUY.
Schindler: Barclays ist für OVERWEIGHT bis 320 (315) Fr. Erhöhung der Margenprognosen eine positive Überraschung. Deutsche Bank etwas zurückhaltender mit HOLD bis 287 (294) Fr.
SGS: Julius Bär erhöht auf 92 (87) Fr. mit HOLD. Erfreuliche Umsatzentwicklung im dritten Quartal und Bestätigung der diesjährigen Ziele.
Sika: Oddo geht auf NEUTRAL (Outperform) bis 195 (220) Fr. Aktie nach der Kürzung der Mittelfristziele vom Freitag nicht länger ein Kauf für die Franzosen. Britische Barclays ist für UNDERWEIGHT bis 170 (180) Fr. und die Bank of America sogar für UNDERPERFORM bis 165 (190) Fr. Royal Bank of Canada widerspricht mit OUTPERFORM bis 235 (251) Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...
Swiss Re: Aktie für Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 124 (123) Fr. Nimmt auf den Zwischenbericht hin eher homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
