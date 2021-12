New Yorker Börse springt nach Fed-Entscheid nach oben. Kursfeuerwerk bei Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen weitere 0.6pc. Beeindruckend! Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Heute grosser Tag für die Notenbanken. Mal schauen, was Europa und die Schweiz so reissen.