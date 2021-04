New Yorker Börse

New Yorker Börse - US-Firmenlenker machen bei Aktien Kasse als gäbe es kein Morgen

Verlierer: Swiss Re -5.2% (ex Dividende) Dufry -1.5% (bedingtes Kapital)

Geschehen in New York für einmal von Gewinnmitnahmen bestimmt. Zinsen dort steigen wieder. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.2 Prozent höher. Dortige Börsen jedoch uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen.

Credit Suisse: Mediobanca geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 9.20 (12.00) Fr. Warnt vor Führungsvakuum bei der Grossbank. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Sika: Quartalsumsatz 2 Mrd Fr. (erw. 1.91 Mrd Fr.). Jahresvorgaben werden erhöht. Beeindruckend. UBS ist für NEUTRAL bis 235 Fr. Wird vermutlich über die Bücher gehen müssen. Aktie für Vontobel hingegen ein Kauf bis 290 Fr. Mirabaud Securities ist gar für BUY bis 303 Fr. Rechnet mit Schätzungserhöhungen um bis zu 4 Prozent.

Comet: Thilo von Selchow gibt dem Halbleiterzulieferer in letzter Minute einen Korb. Will nun doch nicht in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Dufry: Reade Griffith reduziert Beteiligung auf unter 3 (3.71) Prozent. Von Forbes einst als "Bad Boy" der Hedgefonds-Industrie bezeichnet.

Galenica: Überzeugende Road-Show mit der UBS vor Investoren. Firmenchef und sein Finanzer berichten von einer Belebung des Tagesgeschäfts.

Geberit: BNP Paribas geht auf NEUTRAL (Outperform) bis 660 (634) Fr.

Novartis: UBS ist für BUY bis 96 (95) Fr. Schätzungsanpassungen im Vorfeld der Quartalzahlen.

Partners Group: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf mit BUY bis 1350 (1185) Fr. Leicht höhere Prognosen für erfolgsabhängige Erträge.

VAT Group: Stifel erhöht auf 270 8260) Fr. mit HOLD. Hebt Gewinnschätzungen um bis zu 11 Prozent an.

V-Zug: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 135 (110) Fr. Der Mist ist geführt.

Zurich Insurance: Wird in der australischen Tagespresse ein Interesse am Nichtleben-Geschäft der Commonwealth Bank nachgesagt. Von einem Kaufpreis von bis zu 1.2 Mrd Aussie-Dollars die Rede. Kepler Cheuvreux setzt Aktie auf die MOST PREFERRED LIST mit BUY bis 435 (410) Fr.

Zur Rose: Quartalsumsatz 502.7 Mio Fr. (erw. 502 Mio Fr.). Beitrag von Medpex und Apotal bescheidener als gedacht. ZKB lobt starkes Online-Geschäft in Deutschland. Bleibt für MARKTGEWICHTEN.

Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Call SSMA0V auf den SMI.