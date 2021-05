J.P. Morgan und andere bieten neuerdings wieder Kreditkarten ohne Kreditprüfung an. Zweckentfremdung von Hypotheken mittels "Cashback" ebenfalls hoch im Kurs. Man hat nichts aus Fehlern der Vergangenheit gelernt.

J.P. Morgan und andere bieten neuerdings wieder Kreditkarten ohne Kreditprüfung an. Zweckentfremdung von Hypotheken mittels "Cashback" ebenfalls hoch im Kurs. Man hat nichts aus Fehlern der Vergangenheit gelernt.

Verlierer: Galenica -2.7% (ex Dividende) AMS -1.4% (Kurszielreduktion)

SMI kann sich vorbörslich behaupten. Interesse gilt Spezialsituationen wie Holcim, Swiss Re, Rieter oder Zurich Insurance. Galenica und Partners Group ex Dividende gehandelt. Lonza und AMS nach Kurszielreduktionen ebenfalls tiefer. Geschehen äusserst selektiv.

New Yorker Börse am Freitag erneut fester. Entspannung bei den Zinsen verleiht Tech-Giganten Flügel. US-Aktienfutures im asiatischen Handel im Angebot. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zu Wochenbeginn allerdings etwas höher erwartet.

Basilea: Merrill Lynch steigt mit 3.28 Prozent ein. Beteiligungsnahme folgt zeitnah mit dem Rückzug von Citadel-Gründer Kenneth C. Griffin. Ein Zufall?

Alcon: UBS eilt zuletzt schwacher Aktie verbal zu Hilfe. Hält Zweifel an der Erreichbarkeit der Mittelfristziele für nicht angebracht. Bleibt deshalb für BUY bis 75 Fr.

AMS: UBS kürzt auf 20 (26.35) Fr. mit NEUTRAL. Kurzfristig nur geringe Vorhersehbarkeit des Tagesgeschäfts.

Comet: Artisan Partners meldet sich nach Jahren mit einer Beteiligung von 3.2 Prozent zurück.

DKSH: Übernimmt australische Hahn Healthcare für nicht genannte Summe.

Ems-Chemie: Vontobel senkt auf 920 (965) Fr. mit HOLD. Vorsichtigere Einschätzung der Auftragslage.

Evolva: Platziert 20 Mio Fr. schwere Wandelanleihe beim Finanzinvestor Nice & Green. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.

Geberit: Mirabaud Securities erhöht auf 600 (550) Fr. mit HOLD.

Holcim: SocGen startet mit BUY bis 67 Fr. Höchste Free-Cash-Flow-Rendite unter den europäischen Bauzulieferern. Op. Gewinnschätzungen werden um bis zu 16 Prozent erhöht. Liegen neuerdings um 14 Prozent über Konsens.

Kühne+Nagel: J.P. Morgan erhöht auf 244.97 (237.73) Fr. mit NEUTRAL. Mal wieder eines dieser auf den Rappen genauen Kursziele.

Lonza: Vontobel kürzt auf 620 (665) Fr. Produktionsausbau kostet Geld.

Montana Aerospace: Banken üben den sogenannten "Green Shoe" aus. Streubesitz dadurch neuerdings bei 41.8 Prozent.

Relief Therapeutics: Partner Applied Pharma Research startet klinische Studie mit Aviptadil-Nasenspray gegen Covid-19.

Richemont: Rivale Kering habe vor wenigen Monaten erfolglos sein Uhrengeschäft an Richemont zu verkaufen versucht, wie der Branchenblog Miss Tweed berichtet.

Rieter: Stifel will es wissen, geht auf 225 (155) Fr. mit BUY. Kräftige Schätzungserhöhungen nach ermutigenden Aussagen des Textilmaschinenherstellers zur Auftragslage. Aktie für Research Partners ein Kauf bis 200 (160) Fr.

SFS Group: Stifel ist für HOLD bis 122 (120) Fr.

Siegfried: Vontobel erhöht auf 827 (768) Fr. mit HOLD. Lässt Novavax-Auftrag ins Bewertungsmodell einfliessen.

Swiss Life: Kann sich in den USA mit 77.4 Mio $ vom Steuerstreit freikaufen. Bewegt sich in etwa im Rahmen der Rückstellungen. Willkommene Vergangenheitsbewältigung, so Händler.

Swiss Re: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 105 (103) Fr. Nimmt Gewinnschätzungen um bis zu 4 Prozent nachoben. Gibt allerdings Hannover Re den Vorzug.

Zehnder: Research Partners erhöhen auf 90 (80) Fr. mit KAUFEN. Pandemiebedingt starke Aussichten im Geschäft mit Lüftungssystemen.

Zurich Insurance: Vontobel ist für HOLD bis 415 (412) Fr., Deutsche Bank für HOLD bis 400 (380) Fr. und Morgan Stanley gar für OVERWEIGHT bis 420 (441) Fr.

Derivate: Grosses vorbörsliches Ticket im Knock-out-Put ODAAUV auf den DAX.