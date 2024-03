New Yorker Börse am Freitag nach neuen Rekorden im Angebot. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures auch heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen denn auch schwächer. Europa und die Schweiz müssen die Gewinne vom Freitag erst einmal "verdauen". Achtung: Handelsbeginn an der New Yorker Börse aufgrund der Zeitumstellung bis auf weiteres schon um 14:30 Uhr unserer Zeit.