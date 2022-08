New Yorker Börse mit fulminantem Kursfeuerwerk kurz vor Sitzungsende. Situation bei den Zinsen entspannt sich vor dem Notenbanksymposium von Jackson Hole etwas. Hilft vor allem den Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.3pc tiefer. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Es geht allerdings nur sehr behutsam nach oben. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.

Vorbörslich sämtliche 20 SMI-Titel im Plus. Finanzwerte wie UBS oder Credit Suisse und Zykliker wie ABB führen die Gewinnerliste an. Bei den Nebenwerten fallen feste SFS Group auf. Ansonsten verläuft das Geschehen aber in ruhigen Bahnen.