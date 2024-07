New Yorker Börse nach einer bewegten Sitzung höher. Von Panikkäufen bei Nvidia und Co zu hören. Ist nicht das erste Mal. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Kommen Europa und die Schweiz heute in den Genuss von Anschlusskäufen?