Das ist an den Märkten passiert
...der Risikokapitalspezialist bei weiteren Investment-Gefässen die Rücknahmemöglichkeiten einschränken muss. Nach der gestrigen Kurszäsur und angesichts der Dividendenrendite von mittlerweile 6.5pc hält Degen allerdings an seiner Kaufempfehlung fest. Das Kursziel streicht er hingegen auf 1200 (zuvor 1400) Franken zusammen. Ausserdem zählt der Analyst die Aktie der Partners Group auch weiterhin zu den "Top-Empfehlungen". Verhält es sich wie immer, dürften weitere Berufskollegen diesem Beispiel folgen und ihre Kursziele ebenfalls unter negativen Vorzeichen überdenken. Nach dem Zurückrudern der Bank Julius Bär hat neuerdings Octavian mit 1375 Franken das höchste mir bekannte Kursziel ausstehend.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit moderaten Verlusten. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Eintreffende Verkäufe werden soweit gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut schwächer. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwächer. Auch Europa und die Schweiz werden tiefer erwartet. Ausverkaufsstimmung bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Der Aufschrei ist gross. Gold und Silber rappeln sich hingegen etwas auf.
SMI vorbörslich im Minus, angeführt von Logitech und Richemont. Partners Group mit einem ersten Erholungsversuch. Bei den Nebenwerten schmieren Burckhardt ab.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Partners Group +2.1% (Aussagen zum Tagesgeschäft)
Verlierer:
Burckhardt -9.3% (Zahlen, Ausblick)
Logitech -1.2% (Gewinnmitnahmen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Risikokapitalspezialist versucht die Wogen nach dem gestrigen Kursfiasko zu glätten. Wartet mit beruhigenden Aussagen zur Entwicklung bei den verwalteten Vermögen und zum Neugeschäft auf. Erholt sich die Aktie heute deutlich, oder verkommt der Erholungsversuch zum blossen Strohfeuer? Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 1255 Fr. Vontobel senkt auf 960 (1200) Fr. mit BUY.
Barry Callebaut: Goldman Sachs geht auf NEUTRAL (Buy) bis 1210 (1280) Fr. Zuständige Analystin begrüsst den jüngsten Strategie-Schwenker zwar, beurteilt die kurzfristigen Aussichten allerdings als eher schwierig.
Belimo: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit Mitte Mai wieder mehr als 3pc am Automationsspezialisten.
Burckhardt: Jahresumsatz 1.06 Mrd Fr. (erw. 1.08 Mrd Fr.). Op. Gewinn 141 Mio Fr. (erw. 138.7 Mio Fr.). Dividende unverändert bei 18 Fr. (erw. 18.60 Fr.) je Aktie. Auch der Ausblick sowie die Vertagung der Mittelfristziele dürften für enttäuschte Gesichter sorgen. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für HOLD bis 550 Fr. Vontobel dürfte BUY bis 820 Fr. unter negativen Vorzeichen überdenken.
Inficon: Kleinerer Titelverkauf aus dem Verwaltungsrat in Höhe von 170'000 Fr. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie völlig verständlich.
SGS: Übernimmt die US-Bioanalytikfirma CMIC aus Chicago. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 102 Fr.
Swiss Life: Aktie für J.P. Morgan ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 745 (735) Fr. Die Bewertung sei im Quervergleich teuer und die Ertragskraft eher schwach, wie der Londoner Analyst schreibt.
Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Call ODACAV auf den DAX sowie im Long Mini-Future MSIF9V auf die Silber-Unze. Auffällige Aktivitäten auch im Put-Warrant BCBPJB auf Burckhardt.