...der Risikokapitalspezialist bei weiteren Investment-Gefässen die Rücknahmemöglichkeiten einschränken muss. Nach der gestrigen Kurszäsur und angesichts der Dividendenrendite von mittlerweile 6.5pc hält Degen allerdings an seiner Kaufempfehlung fest. Das Kursziel streicht er hingegen auf 1200 (zuvor 1400) Franken zusammen. Ausserdem zählt der Analyst die Aktie der Partners Group auch weiterhin zu den "Top-Empfehlungen". Verhält es sich wie immer, dürften weitere Berufskollegen diesem Beispiel folgen und ihre Kursziele ebenfalls unter negativen Vorzeichen überdenken. Nach dem Zurückrudern der Bank Julius Bär hat neuerdings Octavian mit 1375 Franken das höchste mir bekannte Kursziel ausstehend.