An der Börse in New York Treten-an-Ort angesagt. Frühe Verluste können im Sitzungsverlauf eingegrenzt werden, mehr denn auch nicht. US-Aktienfutures im asiatischen Handel nach enttäuschenden Netflix-Fakten um bis zu 0.3pc tiefer gestellt. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches heute auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.