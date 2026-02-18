Das ist an den Märkten passiert
...beide Ohren in Gold, Silber und andere Rohstoffe investiert. Rohstoffen wird ein so grosses Übergewicht in den Portefeuilles beigemessen wie seit Mai 2022 nicht mehr. Das zumindest schreiben die Strategen der amerikanischen Investmentbank. Rohstoffexperten wähnen sowohl die Gold- als auch die Silber-Unze vor entscheidenden Wochen, was die künftige Preisentwicklung anbetrifft. Es verspricht spannend zu werden...
New Yorker Börse kann frühe Verluste abschütteln. Von Gelegenheitskäufen bei Nvidia, Apple und Co zu hören. Situation bei den Langfristzinsen bleibt entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz somit positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen uneinheitlich. Gold und Silber erholt.
SMI vorbörslich abermals höher, angeführt von Amrize. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Sandoz, Also und Sunrise schwächeren EFG und Schindler gegenüber. Interesse gilt vor allem dem Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Dieses sollte im Laufe des Nachmittags veröffentlicht werden.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Also +5.1% (Gegenbewegung)
Amrize +1.7% (Zahlen, Dividende)
Verlierer:
EFG International -1.4% (Zahlen)
Schindler -0.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Amrize: Jahresumsatz 11.82 Mrd $ (erw. 11.93 Mrd $). Op. Gewinn 3 Mrd $ (erw. 3.02 Mrd $). Über die reguläre Dividende von 0.44 $ je Aktie soll den Aktionären eine Sonderdividende in Höhe von weiteren 0.44 $ ausbezahlt werden. Zusätzlich will der Baustoffhersteller für bis zu 1Mrd $ eigene Aktien zurückkaufen. Ob das alles über den vorsichtigen Ausblick für 2026 hinwegtrösten kann...? Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 51 Fr. und Morgan Stanley für OVERWEIGHT bis 64 $ für die in New York gehandelten Stücke.
Roche: Genussschein gestern Nachmittag gefragt und am Tagesende auf dem höchsten Stand seit April 2022. Wirkstoffkandidat Axpaxli von Rivale Ocular Therapeutix schneidet in Vergleichsstudien gut, aber nicht übertrieben gut ab. Augenmittel könnte zünftig im Wettbewerb zu Vabysmo der Basler stehen. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Accelleron: Berenberg Bank erhöht auf 70 (62) Fr. mit HOLD. Sieht auf Jahre hinaus Raum für ein zweistelliges Umsatzwachstum.
Alcon: Geht in den USA mit der Gleitsichtkontaktlinse TOTAL30 Multifocal for Astigmatism an den Start.
Avolta: Erhält am Toronto Pearson International Airport den Zuschlag für einen Gastronomie-Grossauftrag mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 50 Fr.
DKSH: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 72 (75) Fr. Verweist dabei auch auf die attraktiv hohe Dividendenrendite von mehr als 4pc. UBS ist für BUY bis 75 (70) Fr. und Oddo sogar für OUTPERFORM bis 79 (76) Fr.
EFG International: Jahresgewinn 325.2 Mio Fr. (erw. 386 Mio Fr.). Nettoneugeld 11.3 Mrd Fr. (erw. 11 Mrd Fr.). Verwaltete Kundenvermögen 0 Mrd Fr. (erw. 184.9 Mrd Fr.). Dividende +0pc auf 0.65 Fr. (erw. 0.68 Fr.) je Aktie. Vontobel bleibt für HOLD bis 18 Fr.
GAM: Gerhard Lohmann tritt Ende März die Nachfolge von Finanzchef Richard McNamara an. Dieser will sich beruflich neu orientieren.
Novartis: Studienerfolg mit dem Wirkstoff Remibrutinib bei chronischer Urtikaria. Basler reichen den FDA-Zulassungsantrag ein. Julius Bär erhöht auf 130 (100) Fr. mit HOLD.
Sandoz: US-Arzneimittelbehörde FDA lässt Eylea-Biosimilar Enzeevu für zusätzliche Therapiegebiete zu. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 74 Fr.
Schindler: Bank of America geht auf NEUTRAL (Buy) bis 318 (328) Fr. Warnt vor einer Verlangsamung bei den kostenseitigen Fortschritten.
Straumann: Jahresumsatz 2.61 Mrd Fr. (erw. 2.59 Mrd Fr.). Org. Wachstum +8.9pc (erw. +8.2pc). Op. Kerngewinn 655 Mio Fr. (erw. 651 Mio Fr.). Wachstumsbelebung in Nordamerika kurz vor Jahresende dürfte gut ankommen. Diesjährige Umsatzvorgaben überraschen positiv, die Margenvorgaben negativ. Thomas Straumann und der frühere Firmenchef Marco Gadola stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat. Ein ziemlicher Paukenschlag... Bernstein Société Générale un Vontobel bleiben beide für OUTPERFORM bzw. BUY bis 125 Fr.
Sunrise: Jahresumsatz 2.98 Mrd Fr. (erw. 2.97 Mrd Fr.). Op. Gewinn 1.01 Mrd Fr. (erw. 1.01 Mrd Fr.). Dividende wird den Erwartungen mit 3.42 Fr. je Aktie vollumfänglich gerecht. Vontobel bleibt für BUY bis 51 Fr.
Swatch Group: Barclays erhöht auf 130 (119) Fr. mit UNDERWEIGHT. Bankeigene Gewinnschätzungen werden jedoch abermals nach unten genommen.
Swisscom: AlphaValue ist für REDUCE bis 666 (644) Fr. Höheres Kursziel vor allem ein Ergebnis von technischen Anpassungen im Bewertungsmodell.
Valiant: Kepler Cheuvreux erhöht zähneknirschend auf 134 (119) Fr. mit REDUCE. Zuständiger Analyst lobt das diziplinierte Kostenmanagement.