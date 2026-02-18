Amrize: Jahresumsatz 11.82 Mrd $ (erw. 11.93 Mrd $). Op. Gewinn 3 Mrd $ (erw. 3.02 Mrd $). Über die reguläre Dividende von 0.44 $ je Aktie soll den Aktionären eine Sonderdividende in Höhe von weiteren 0.44 $ ausbezahlt werden. Zusätzlich will der Baustoffhersteller für bis zu 1Mrd $ eigene Aktien zurückkaufen. Ob das alles über den vorsichtigen Ausblick für 2026 hinwegtrösten kann...? Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 51 Fr. und Morgan Stanley für OVERWEIGHT bis 64 $ für die in New York gehandelten Stücke.