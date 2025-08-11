Das ist an den Märkten passiert
…50 Mrd $ in Aktien weltweit. Ein Grossteil dieser Gelder sei in börsenkotierte Aktienfonds und vor allem in solche mit einem Schwergewicht in den USA und Europa investiert worden. Auch das geht aus Erhebungen der Briten hervor. Ich bin jetzt schon neugierig, ob die Statistiken diese Entwicklung im August bestätigen werden.
New Yorker Börse nach richtungssuchendem Sitzungsverlauf etwas höher. Schwergewichten wie Nvidia oder Apple sei Dank. Geschehen insgesamt eher gemächlich und kaum von Hektik geprägt. Langfristzinsen ziehen jedoch wieder etwas an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch etwas höher. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin und Co in Rekordlaune. Nehmen den Schwung vom Freitag mit in die neue Woche. Gold hingegen im Angebot.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Logitech und Novartis. Bei den Nebenwerten lassen Aryzta sowie Temenos und die meisten Technologiewerte die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Aryzta +2.0% (Zahlen)
Logitech +1.6% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Vontobel -0.0% (Moody's)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Zurich Insurance: Schweizer Bank mit neuem höchstem Kursziel für die dividendenstarke Aktie. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Aryzta: Halbjahresumsatz 1.09 Mrd € (erw. 1.08 Mrd €). Org. Wachstum 2.8pc (erw. 2.5pc). Op. Gewinn 150.5 Mio € (erw. 150.1 Mio €). Diesjährige Finanzziele bleiben dieselben. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 80 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 105 Fr.
Ascom: Fundpartner Solutions kauft wacker Aktien zu. Hält erstmals mehr als 5pc am Anbieter von Kommunikationslösungen für Spitäler. Research Partners erhöht auf 6.80 (5.70) Fr. mit KAUFEN.
EFG International: Zwei weitere Titelverkäufe aus dem direkten Umfeld der Chef-Etage im Gesamtwert von knapp 2 Mio Fr.
Idorsia: Befindet sich mit dem Rückkaufangebot für die beiden Wandelanleihen auf der Zielgeraden. Nachfrist läuft an und endet heute in einer Woche. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 2.20 Fr.
Interroll: Swisscanto nistet sich mit gut 3pc beim Anbieter von Logistiklösungen ein. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Novartis: Ianalumab erreicht Studienziele bei Sjögren's Krankheit. Ein weiterer Forschungserfolg für die Basler... Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 106 Fr. und für Vontobel sogar bis 112 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Oerlikon: Deutsche Bank senkt auf 4 (4.30) Fr. mit HOLD. Sieht beim Tagesgeschäft noch kein Licht am Ende des Tunnels.
Swisscom: Julius Bär ist für HOLD bis 580 (540) Fr. Vergangenes Quartal von hohen Integrationskosten in Italien und negativen Wechselkurseffekten belastet.
Temenos: Goldman Sachs erhöht auf 74 (65) Fr. mit NEUTRAL. Trägt mit den Anpassungen dem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal Rechnung.