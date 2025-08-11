…50 Mrd $ in Aktien weltweit. Ein Grossteil dieser Gelder sei in börsenkotierte Aktienfonds und vor allem in solche mit einem Schwergewicht in den USA und Europa investiert worden. Auch das geht aus Erhebungen der Briten hervor. Ich bin jetzt schon neugierig, ob die Statistiken diese Entwicklung im August bestätigen werden.